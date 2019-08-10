تطور جديد حول اهتمام الانتر بنجم لاتسيو

كشفت تقارير صحف إيطالية، عن تطور حول اهتمام انتر ميلان بضم الدولي الصربي سيرجي ميلينكوفيتش ​سافيتش​ نجم وسط ​لاتسيو​ في الميركاتو الحالي. وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن الإنتر لن يتحرك لضم سافيتش، قبل التخلص من خدمات الثنائي، الأرجنتيني ماورو إيكاردي والبرتغالي جواو ماريو. وكانت تقارير إيطالية قد اوضحت ان الانتر يحتاج إلى أموال بيع ماورو إيكاردي فقط، من أجل التعاقد مع إبرام صفقة نجم لاتسيو هذا الصيف. ويقدر نادي لاتسيو قيمة لاعبه الصربي سافيتش هذا الصيف بنحو 100 مليون يورو.

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