موعد مشاهدة مباراة أستون فيلا وتوتنهام اليوم بث مباشر - الدوري الإنجليزي HD رابط YouTube

يقدم الخليج 365 موعد مشاهدة مباراة أستون فيلا وتوتنهام اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الأولى من البرميرليج في تمام السادسة والنصف مساءًا.

وتوقعت صحيفة “جارديان” الإنجليزية عدم مشاركة الثنائي المصري محمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في مباراة اليوم.

وكان تريزيجيه قد إنتقل إلى صفوف الفيلانز خلال الإنتقالات الصيفية الماضية مقابل ١٠ ملايين يورو قادمًا من فريق قاسم باشا التركي.

مشاهدة مباراة توتنهام هوتسبير وأستون فيلا مشاهدة توتنهام هوتسبير مع أستون فيلا فى بث مباشر حيث يستضيف ملعب توتنهام هوتسبير مباراة اليوم التى تجمع بين الفريقين فى الاسبوع الاول من البريميرليج فى منافسة قوية Tottenham Hotspur VS Aston Villa يسعى فيها كلا من الفريقين الى حصد اول ثلاثة نقاط فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة فى توقيت السادسة والنصف بتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة السابعة والنصف بالتوقيت السعودى.

وصعد أستون فيلا مؤخرًا إلى البرميرليج بعد ثلاث سنوات قضاها في التشامبيون شيب.

وتواجد أستون فيلا في وصافة قائمة أعلى مبالغ للصفقات الصيفية والتي بلغت ١٤٤ مليون جنيه إسترليني لتعزيز صفوف الفريق والمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي.

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تشكيلة أستون فيلا كلاً من، جيد ستير في حراسة المرمى، نيل تايلور - تايرون مينجز - أكسيل توانزيبي - أحمد المحمدي - جاك جريليش - كونور هوريهان - جون ماكجين - أنور الغازي - جوناثان كودجيا - أندريه جرين، بينما سيبدأ محمود تريزيجيه المباراة على مقاعد البدلاء.

وإنضم محمود تريزيجيه لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.

ويعود فريق أستون فيلا للمشاركة فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بعد غياب 3 أعوام قضاها فى دورى الدرجة الأولى "تشامبيونشيب".

وصعد فريق أستون فيلا إلى النسخة الجديدة من مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج" بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى" فى نهائى دورة "البلاى أوف".