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إتفاق بين الإنتر وبايرن ميونيخ حول بيريسيتش

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كشف موقع جيانلوكا دي مارزيو أن نادي ​الإنتر​ ونادي ​بايرن ميونيخ​ توصلا إلى إتفاق يقضي بإنتقال النجم الكرواتي ​إيفان بيريسيتش​ إلى الفريق البافاري خلال الفترة المقبلة.

وأشار الموقع إلى أن الإتفاق ينص على رحيل صاحب الـ30 عاما إلى البايرن بنظام الإعارة مقابل 5 مليون يورو مع أحقية الشراء مقابل 20 مليون يورو.

وتابع الموقع أن اللاعب منفتح على الفكرة، لكنه طلب 48 ساعة كوقت للتفكير قبل إعطاء موافقته النهائية.

وكان المدرب أنتونيو كونتي قد أعلن بصراحة قبل أسابيع أن بيريسيتش لا يتناسب مع طريقة لعبه التي تعتمد على خطّة 3-5-2. 

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