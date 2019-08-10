الآن شاهد مباراة مانشستر سيتي ووست هام بث مباشر Manchester City VS West Ham United

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد بث مباشر مساء اليوم 10 من اغسطس فى انطلاق بطولة دورى المحترفين الانجليزى Manchester City VS West Ham United يلتقى فريق المان سيتي مع وست هام يونايتد على ارض ملعب لندن الاوليمبى فى منافسات الجولة الاولى من البطولة ويمكن مشاهدة مباريات اليوم من موقع الخليج 365 فى بث مباشر بدون تقطيع.

رابط يوتيوب مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد فى بث مباشر حيث يستضيف ملعب لندن الاوليمبى مباراة اليوم التى تجمع بين الفريقين فى الاسبوع الاول من البريميرليج فى منافسة قوية يسعى فيها المان سيتى الى حصد اول ثلاثة نقاط فى مشوار البطولة وتنطلق المباراة فى توقيت الواحدة والنصف بتوقيت المصرى وهو يوافق الساعة الثانية والنصف بالتوقيت السعودى.

بث مباشر مباراة اليوم Manchester City VS West Ham United عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق المان سيتى وكرة القدم العالمية حيث يمكن مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع من خلال موقع الخليج 365 فى بث مباشر لايف اليوم ضمن الجولة الاولى من البريميرليج .

مباراة مانشستر سيتي ووست هام يونايتد

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بطولة الدورى الانجليزى – الجولة الاولى

ملعب لندن الاوليمبى

مباراة مانشستر سيتي مع وست هام يونايتد

Manchester City VS West Ham United

توقيت 13:30 فى القاهرة

توقيت 14:30 فى السعودية