لوكاكو: كنت دائما معجبا بانتر ميلان وادريانو بطلي

يقول مهاجم مانشستر يونايتد السابق، روميلو لوكاكو، إنه كان دائمًا من المعجبين بناديه الجديد إنتر ميلان.
وانضم الدولي البلجيكي إلى إنتر يوم الخميس في صفقة بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني.
وكشف لوكاكو عن أن بطل إنتر، أدريانو، كان له تأثير مهم على حياته المهنية.
واضلف قائلاً: "القميص الوحيد الذي كان لي كطفل لأدريانو، الإمبراطور".
وقال مازحا: "كان يشتمني منذ زمن بعيد على انستغرام، لأنني تحدثت عنه".
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