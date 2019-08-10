لوكاكو: كنت دائما معجبا بانتر ميلان وادريانو بطلي

يقول مهاجم ​مانشستر يونايتد​ السابق، ​روميلو لوكاكو​، إنه كان دائمًا من المعجبين بناديه الجديد ​إنتر ميلان​.

وانضم الدولي البلجيكي إلى إنتر يوم الخميس في صفقة بقيمة 75 مليون جنيه إسترليني.

وكشف لوكاكو عن أن بطل إنتر، ​أدريانو​، كان له تأثير مهم على حياته المهنية.

واضلف قائلاً: "القميص الوحيد الذي كان لي كطفل لأدريانو، الإمبراطور".

وقال مازحا: "كان يشتمني منذ زمن بعيد على انستغرام، لأنني تحدثت عنه".