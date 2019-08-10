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يوفنتوس ما زال يتطلع الى ضم بوغبا

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لا يزال ​يوفنتوس​ يتطلع الى إبعاد بول ​بوغبا​ عن ​مانشستر يونايتد​ خلال ما تبقى من هذا الشهر.

وكانت أولوية لاعب خط الوسط الفرنسي الانتقال الى ، لكن العمالقة الأسبان كافحوا من دون جدوى من أجل الاتفاق على شروط مع يونايتد.

ويصر يونايتد على أن بوغبا لن يترك ​اولد ترافورد​ بأقل من 160 مليون يورو.

ويقول Calciomercato.it إن يوفنتوس لم يستسلم وهو مستعد لمواصلة محاولاته للوصول الى حل وسط.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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