يوفنتوس ما زال يتطلع الى ضم بوغبا

لا يزال يوفنتوس يتطلع الى إبعاد بول بوغبا عن مانشستر يونايتد خلال ما تبقى من هذا الشهر.
وكانت أولوية لاعب خط الوسط الفرنسي الانتقال الى ريال مدريد، لكن العمالقة الأسبان كافحوا من دون جدوى من أجل الاتفاق على شروط مع يونايتد.
ويصر يونايتد على أن بوغبا لن يترك اولد ترافورد بأقل من 160 مليون يورو.
ويقول Calciomercato.it إن يوفنتوس لم يستسلم وهو مستعد لمواصلة محاولاته للوصول الى حل وسط.
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