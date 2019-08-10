نيمار يرفع علم برشلونة أمام أموال ريال مدريد

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، عن تطور جديد في مفاوضات ريال مدريد، من أجل التعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، أرسل عرضًا لنيمار يتضمن الحصول على 40 مليون يورو سنويًا في حالة التوقيع للميرنجي لمدة 5 سنوات.

ويتجاوز هذا العرض، الراتب الذي يتقاضاه اللاعب حاليًا في سان جيرمان، ويجعله ثاني أعلى اللاعبين في العالم تقاضيًا للأجور، بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم الإغراءات الكبيرة التي يقدمها بيريز، لكن نيمار لم يرد على عرض الريال ويفضل الانتظار حتى اللحظات الأخيرة، من أجل العودة لبرشلونة واللعب بجوار ميسي وسواريز.

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وأوضحت أن أولوية اللاعب هي مغادرة سان جيرمان، وبالتالي قد يقبل نيمار عرض ريال مدريد في النهاية.

ويضع ريال مدريد، أكثر من 100 مليون يورو على طاولة المفاوضات مع سان جيرمان لضم نيمار، بالإضافة إلى عرض مجموعة من اللاعبين للاختيار بينهم مثل جاريث بيل وكيلور نافاس وماريانو دياز وخاميس رودريجيز.

وتؤكد الصحيفة أن سان جيرمان يريد الحصول على خدمات لوكا مودريتش، لكن الأخير يرفض الرحيل عن الفريق الملكي هذا الصيف.