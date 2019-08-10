ناغويا يخرج الكاظمة ويتأخل الى الدور الثاني من بطولة اسيا لكرة الصالات

خرج نادي كاظمة الكويتي من ​بطولة اسيا للاندية لكرة الصالات​ بعد خساراته للمرة الثانية على التوالي في مباريات المجموعة الاولى من البطولة، وكان كاظمة قد سقط امام نادي ناغوايا الياباني بنتيجة 3 – 1، بعد ان كان قد سقط في المباراة الاولى امام سانغان فرزقان الايراني بنتيجة 8 – 2 في المباراة الاولى.

افتتح ​واشنطن غابريال​ التسجيل ل​ناغويا​ في الدقيقة ال13 من عمر الشوط الاول قبل ان يعود ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 36، كما سجل زميله في الفريق شوتا هوشي هدف في الدقيقة 8 منعمر الشوط الثاني. بينما سجل ​احمد الفارسي​ هدف ​الكاظمة​ الوحيد في الدقيقة 36 بعد ثوان من هدف ناغويا الثالث.