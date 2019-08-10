ناغويا يخرج الكاظمة ويتأخل الى الدور الثاني من بطولة اسيا لكرة الصالات

خرج نادي كاظمة الكويتي من بطولة اسيا للاندية لكرة الصالات بعد خساراته للمرة الثانية على التوالي في مباريات المجموعة الاولى من البطولة، وكان كاظمة قد سقط امام نادي ناغوايا الياباني بنتيجة 3 – 1، بعد ان كان قد سقط في المباراة الاولى امام سانغان فرزقان الايراني بنتيجة 8 – 2 في المباراة الاولى.
افتتح واشنطن غابريال التسجيل لناغويا في الدقيقة ال13 من عمر الشوط الاول قبل ان يعود ويسجل هدفه الثاني في الدقيقة 36، كما سجل زميله في الفريق شوتا هوشي هدف في الدقيقة 8 منعمر الشوط الثاني. بينما سجل احمد الفارسي هدف الكاظمة الوحيد في الدقيقة 36 بعد ثوان من هدف ناغويا الثالث.
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