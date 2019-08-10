لامبارد: أولي يحتاج الى موسم كامل لاثبات نفسه

رأى مدرب ​تشيلسي​، ​فرانك لامبارد​، انه يجب على ​مانشستر يونايتد​ أن يمنح مدرب الفريق، ​أولي غونار سولسكاير​، فرصة طوال الموسم، بغض النظر عما يحدث.

ويتواجه الفريقان غدا على ملعب ​اولد ترافورد​ يوم الاحد في المرحلة الاولى من الدوري الممتاز.

وقال لامبارد: "لقد حصل على انطلاقة كبيرة حقًا عندما وصل، ثم أصبحت الأمور أكثر صعوبة. والآن، أحضر لاعبين جددا وأصبح بإمكانهم تنفيذ أفكاره على المدى الطويل".

واضاف: "الأمر متروك له لإثبات ما يمكن أن يفعله، كما هو الحال بالنسبة لي. عندما تكون مدير نادي مانشستر يونايتد أو تشيلسي، يمكنك أن تُنتقد بشدة".