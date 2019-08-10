رأى مدرب تشيلسي، فرانك لامبارد، انه يجب على مانشستر يونايتد أن يمنح مدرب الفريق، أولي غونار سولسكاير، فرصة طوال الموسم، بغض النظر عما يحدث.
ويتواجه الفريقان غدا على ملعب اولد ترافورد يوم الاحد في المرحلة الاولى من الدوري الممتاز.
وقال لامبارد: "لقد حصل على انطلاقة كبيرة حقًا عندما وصل، ثم أصبحت الأمور أكثر صعوبة. والآن، أحضر لاعبين جددا وأصبح بإمكانهم تنفيذ أفكاره على المدى الطويل".
واضاف: "الأمر متروك له لإثبات ما يمكن أن يفعله، كما هو الحال بالنسبة لي. عندما تكون مدير نادي مانشستر يونايتد أو تشيلسي، يمكنك أن تُنتقد بشدة".
كانت هذه تفاصيل خبر لامبارد: أولي يحتاج الى موسم كامل لاثبات نفسه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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