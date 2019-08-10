فافر: اللعب على ملعب يوردينغين كان بالغ الصعوبة

تحدث مدرب بوروسيا دورتموند، لوسيان فافر، عن فوز فريقه على يوردينغين، بصعوبة في كأس البوكال، فقال: "لم نبدأ مشوارنا في البوندسليغا بعد"، مشيرا الى ان أن اللعب على ملعب الفريق الخصم كان بالغ الصعوبة.
وقال: "بعد تقدمنا بهدف رويس، أصبحت الامور أسهل".
وتابع: "لكن الأمور لم تكن قد حُسمت بعد، حتى جاء الهدف الثاني بتوقيع ألكاسير".
وفاز دورتموند في المباراة بنتيج هدفين مقابل لا شيء.
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