فافر: اللعب على ملعب يوردينغين كان بالغ الصعوبة

تحدث مدرب ​بوروسيا دورتموند​، ​لوسيان فافر​، عن فوز فريقه على ​يوردينغين​، بصعوبة في ​كأس البوكال​، فقال: "لم نبدأ مشوارنا في ​البوندسليغا​ بعد"، مشيرا الى ان أن اللعب على ملعب الفريق الخصم كان بالغ الصعوبة.

وقال: "بعد تقدمنا بهدف رويس، أصبحت الامور أسهل".

وتابع: "لكن الأمور لم تكن قد حُسمت بعد، حتى جاء الهدف الثاني بتوقيع ألكاسير".

وفاز دورتموند في المباراة بنتيج هدفين مقابل لا شيء.