تحدث تقرير صحفي بريطاني، اليوم السبت، عن آخر تطور في المفاوضات بين الحارس الإسباني ديفيد دي خيا وإدارة مانشستر يونايتد بشأن تجديد التعاقد بين الطرفين.
ووفقًا لصحيفة "ذا صن"، فإن دي خيا وافق على شروط عقد مدته 6 مواسم في الشهر الماضي، لكنه لم يوقع بعد بشكل رسمي.
وتواجد خورخي مينديز وكيل دي خيا، في مانشستر هذا الأسبوع، من أجل الإشراف على توقيع عقود التجديد براتب أسبوعي للحارس يبلغ 350 ألف جنيه إسترليني.
ويتوقع مسؤولو مانشستر يونايتد أن يوافق دي خيا على كل الشروط الجديدة في العقد، وهم الآن في انتظار توقيعه الرسمي فقط.
وتريد إدارة الشياطين الحمر، منح دفعة قوية للجماهير قبل بداية الموسم، بإعلان تجديد عقد دي خيا الذي كان مرشحًا للرحيل في نهاية الموسم الماضي، بسبب تعثر المفاوضات.
يذكر أن مانشستر يونايتد سيواجه تشيلسي، غدًا الأحد، في الجولة الأولى من منافسات البريميرليج.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد ينتظر إشارة دي خيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.