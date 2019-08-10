بطولة تورونتو للتنس: سيرينا تتطيح أوساكا من ربع النهائي

تمكنت لاعبة كرة المضرب المخضرمة، الأميركية سيرينا ويليامز، من اطاحة منافستها اليابانية ​نعومي أوساكا​، من ربع نهائي ​بطولة تورنتو للتنس​. وخلال ساعة و16 دقيقة، استطاعت وليامز حسم نتيجة المباراة لمصلحتها من دون عناء يذكر لتفوز بنتيجة 6-3 و6-4. وفي الدور نصف النهائي، ستواجه وليامز التشيكية ​ماري بوزكوفا​. وبذلك، ثأرت سيرينا من أوساكا التي توجت على حسابها بلقب ​بطولة أميركا المفتوحة​ عام 2018.

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