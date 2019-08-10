شكرا لقرائتكم محمد شريف يتلقى عرضا من الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ودخلت العديد من الأندية المحلية فى مفاوضات لضم محمد شريف منها إنبي والإسماعيلي ووادي دجلة وأخيراً الإسماعيلي حيث تلقى اللاعب اتصالاً هاتفياً من أحد الوسطاء لاستطلاع رأيه فى اللعب للفريق الساحلي ومعرفه شروطه المادية، ولكن إنبى كثف مفاوضات بقوة خلال الساعات القليلة الماضية.
ويرفض مسئولو الأهلى التفريط فى محمد شريف بشكل نهائي، مشترطين خروجه على سبيل الإعارة حال عدم قيده فى قائمة الفريق المحلية.
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