شكرا لقرائتكم بعد العيد.. أحمد سامى يعلن ناديه الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فضل أحمد سامى المدير الفنى السابق لنجوم أف سى البت فى كافة العروض المحلية التى وصلته لما بعد أجازة عيد الأضحى المبارك حتى يحصل على وقته كاملا فى دراسة العروض جيدا وتقييمها بالشكل المناسب قبل التوقيع لإحدى الأندية . كان أحمد سامى قد نجح فى قيادة الفرق التى قادها مثل طلائع الجيش ، والنجوم التى قادها وحقق نتائج جيدة قبل أن يرحل بسبب سوء الحظ الذى لازمه خلال بعض المباريات .

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