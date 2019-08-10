شكرا لقرائتكم سمير عثمان: الحكام المصريون ليسوا أقل من الأجانب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال عثمان فى تصريحات لقناة تايم سبورت أنه يسعى لإعادة جو الأسرة التحكيمية مرة أخرى، فمن يريد أن ينجح عليه بالبحث عن طرق نجاح من يعملون معه.
وأضاف عثمان أن الاجتماع المقبل سيتم اختيار الحكام الذين سيتم الاعتماد فى الموسم المقبل، للدورى الممتاز.
وأضاف رئيس لجنة الحكام أنه سيعمل لمصلحة الحكم المصرى، فاللجنة على دراية أن المباراة المناسبة لها حكم مناسب ، وهو ما سنقوم به بأن نعمل على الحكم المصرى قائلا: " لازم نشتغل على الحكم المصرى ونشوف عاوز ايه ونعمله".
وأشار عثمان إلى أنه لا بد أن تشهد الفترة المقبلة تريث فى اتخاذ القرارات، واستكمال ما انتهى إليه الآخرون فى اللجنة.
يذكر أن اتحاد الكرة قام بتعيين سمير عثمان رئيسا للجنة الحكام، خلفا لعصام عبد الفتاح.
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