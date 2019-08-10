شكرا لقرائتكم الأهلى يكشف مخطط الزمالك لخطف نجومه الأربعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو النادي الأهلي، مُخطط الغريم التقليدي نادي الزمالك، قبل خطف 4 لاعبين خلال الميركاتو الصيفي القادم، بعد عدم قيدهم حتى الآن فى قائمة الفريق الأحمر سواء المحلية أو الإفريقية.

الخليج 365 سبق وأكد سعى نادي الزمالك، للرد على صفقة الأهلي، بالتدخل فى أزمة محمود كهربا مع القلعة البيضاء، والتى لا تزال قائمة، بداعي إقناع اللاعب بارتداء القميص الأحمر فى الفترة المقبلة، بضم لاعبين من القلعة الحمراء واستغلال خروج بعض الأسماء من قائمة الموسم الجديد للأهلي.

Advertisements

وكشف مصدر مقرب من رباعي الأهلي، باسم علي، ومحمد شريف، وحسين السيد، وأحمد حمدي، أن مسئول زملكاوي تواصل معهم وأكد لهم رغبة الإدارة البيضاء فى ضمهم حال عدم قيدهم في قائمة القلعة الحمراء قبل انتهاء المدة المحددة، وهو الأمر الذي وصل إلى إدارة النادي الأهلى وبدأت بالفعل فى اتخاذ إجراءات خاصة لمنع توقيع اللاعبين المذكورين للفريق الأبيض وضمان استمرارهم على قوة الفريق الأحمر.

ولم يقيد الأهلى محليا حتى الآن فريق كامل من نجومه، أبرزهم محمد شريف، أحمد حمودى، إسلام محارب، أحمد حمدى، باسم علي، ناصر ماهر،محمد محمود، كريم نيدفيد، سعد سمير، هشام محمد، حسين السيد، مؤمن زكريا، وبالتالي أصبح خروج بعض هؤلاء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي أمر حتمي بالنسبة للأهلى، وتمنح اللوائح الأندية الحق فى إعارة 3 لاعبين تحت السن و2 أجانب أو أن يكون جميعهما تحت السن بخلاف 5 لاعبين آخرين.