شكرا لقرائتكم مليون و900 ألف جنيه "عيدية" الزمالك للاعبين القدامى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرف مجلس الزمالك 100 ألف جنيه لكل لاعب من لاعبى الفريق المتواجدين حاليا مع الأبيض من الموسم الماضى بعد صرف مقدمات عقود الصفقات الجديدة لكل اللاعبين الوافدين حديثاً للفريق الأبيض.

وبذلك تكلفت خزينة الزمالك ما يقرب من 1.9 مليون جنيه لكل من:"جنش، حازم إمام، حمدى النقاز، محمود علاء، محمد عبد الغني، محمود الونش، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، طارق حامد، فرجاني ساسى، محمود عبد العزيز زيزو، محمد حسن، يوسف أوباما، مصطفى فتحى، أيمن حفنى، محمد عنتر، أحمد سيد زيزو، خالد بوطيب، عمر السعيد".

وتعد الـ100 ألف جنيه لكل لاعب مستحقات متبقية لهؤلاء اللاعبين من الموسم الماضى كما سيتم صرف مستحقات جديدة لهم بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.