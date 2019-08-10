شكرا لقرائتكم الشرط الجزائى آخر عقبة أمام توقيع رامون دياز عقود تدريب الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل مسئولو نادي الزمالك، مرحلة المفاوضات مع الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى السابق لبيراميدز، للاتفاق على كافة البنود الخاصة بتعاقده لتوليه تدريب القلعة البيضاء فى الموسم الكروي الجديد.

يسعى مسئولو الزمالك فى الوقت الحالي، لتخفيض قيمة الشرط الجزائى، فى العقد المنتظر لرامون دياز، حيث يتمسك المدرب بوضع شرط جزائى كبير عكس ما يسعى إليه مسئولو القلعة البيضاء.

ويرغب الأرجنتينى رامون دياز لوضع شرط جزائى فى عقده مع الزمالك بقيمة راتب 6 أشهر فى العقد وهو ما يقارب 18.5 مليون جنيه بينما يرغب مسئولو القلعة البيضاء لتقليص الشرط الجزائى ليكون راتب 3 أشهر فقط كما تمسك المدرب الأرجنتينى حول توقيع عقد لمدة موسمان بدلا من موسم واحد فقط.

ومن المقرر أن يحسم مسئولو الزمالك، إمكانية تولي رامون دياز المسئولية الفنية من عدمه، عقب الاتفاق على بعض بنود عقده خلال الساعات المقبلة بشكل نهائى لحسم ذلك الملف بعدما تم الاتفاق بين الجانبين حول قيمة عقده السنوى.