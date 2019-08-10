كتب: ضياء السقا
أعلن ديان سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا عن تشكيل فريقه، الذي سيواجه به توتنهام، في السادسة والنصف مساء اليوم، في مباراة الجولة الأولى من الدوري الانجليزي.
وشهد التشكيل تواجد الثنائي المصري أحمد المحمدي، ومحمود تريزيجيه، في أول ظهور رسمي مع فريقه الجديد.
وجاء تشكيل أستون فيلا كالتالي:
جراسة المرمى: هيتون.
خط الدفاع: المحمدي، إنجليس، مينجز، تايلور.
خط الوسط: هوريهان، مكجين، جريليش، تريزيجيه، الغازي.
المهاجم: ويسلي.
ويترقب عشاق الكرة المصرية الظهور الأول لتريزيجيه في "البريميرليج" بعدما إنضم لصفوف أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية قادماً من قاسم باشا التركي في صفقة كلفت خزينة النادي الإنجليزي نحو 9 ملايين جنيه إسترليني.
كانت هذه تفاصيل خبر تريزيجيه والمحمدي أساسيان أمام توتنهام.. تعرف على موعد المباراة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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