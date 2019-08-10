“بعد قليل” فعاليات مباراة منتخب يوفنتوس ضد اتلتيكو مدريد الاسباني

يتابع محبي الساحرة المستديرة مباريات كرة القدم على الدوام، ومن بين المباريات التي ينتظرها الجميع في كل مكان مباراة يوفنتوس واتلتيكو مدريد ضمن فعاليات الكأس الدولي للأبطال نتابع معكم لنتعرف على موعد المباراة لنادي يوفنتوس ضد أتلتيكو في بطولة الكأس الدولية للأبطال عام 2019 حيث نتابع معاً نقل فعاليات المباراة بين الفريقين وموعد المباراة ونبذة عن كل من الفريقين حيث من المقرر أن يستضيف المباراة بين يوفنتوس واتلتيكو مدريد ملعب فريندز أرينا في العاصمة السويدية (ستوكهولم) ، تابعونا للتعرف على القنوات الناقلة للبث المباشر بدون تقطيع وبجودة عالية.

مباراة منتخب يوفنتوس واتلتيكو مدريد الاسباني

نادي يوفنتوس لكرة القدم هو نادي كرة قدم إيطالي في مدينة تورينو في إيطاليا، وتأسس عام 1897 ، كما شارك في الدوري الايطالي الدرجة الاولى، ولكن بدأ ان يقل اداء لاعبيه بشكل ملحوظ عام 2007-2006.

أما عن نادي أتلتيكو مدريد هو نادي كرة قدم إسباني انشئ عام 1903 في العاصمة الاسبانية، والفريق حاليا في الدوري الاسباني، وملعبه الأساسي في ألمانيا بوليتانو وهو ملعب كبير جدا يتسع ل 67 ألف مشجع ، كما حصل على الدوري الإسباني بكأس الكؤوس في أوروبا عام 1926، وحصل على بطولات الدوري الأوروبية 3 مرات.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في الكأس الدولي الابطال

من المقرر أن تذاع المباراة بعد قليل عبر بعض القنوات وهي:Sport 1Deusland-sport klub 3 serbia-la liga Tv Bar، ويمكن مشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون تقطيع عبر القنوات الناقلة للمباراة، ومشاهدة مجموعة من استوديوهات التحليل التي تقدمها تلك القنوات، وسوف يتم إذاعة ونقل البث المباشر للمباراة بين منتخب يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في الكأس الدولي الأبطال يوم السبت 10 أغسطس 2019 في تمام الساعة 18:06 بتوقيت القاهرة، الساعة 19:06 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 16:06 بتوقيت جرينتش، تتمنى لكم مشاهده ممتعة.