انت الان تتابع نيمار يغيب عن المباراة الافتتاحية للموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قال مصدر في باريس سان جيرمان بطل دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم السبت إن المهاجم البرازيلي نيمار لن يلعب مع الفريق في مستهل مشواره للموسم يوم الأحد.
وأضاف المصدر ”يجب أن نتخذ قرارا سريعا. ما زلنا نجري مباحثات لمعرفة هل سيبقى مع الفريق أم سيرحل“ مشيرا إلى أهمية ”أن يحافظ الفريق على تركيزه في الدوري“.
وأضاف المصدر ”نيمار ليس في كامل لياقته البدنية“.
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