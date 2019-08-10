شكرا لقرائتكم خبر عن باريس سان جيرمان: مفاوضات رحيل نيمار وصلت لمرحلة متقدمة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي وجود مفاوضات متقدمة مع أحد الأندية لبيع النجم البرازيلي نيمار، فيما لم يعلن عن هوية الطرف الثاني للمفاوضات.
ولم يتم استدعاء البرازيلي لقائمة الفريق المنتظر أن تخوض افتتاحية مباريات النادي في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد أمام نيم، غدًا الأحد.
وقال المدير الرياضي للنادي، حسب صحيفة «ماركا» الإسبانية: «هناك تقدم في مفاوضات رحيل اللاعب عن باريس سان جيرمان ولكن لم يتم التوصل لاتفاق بعد».
وأضاف، في جلسة غير رسمية مع الصحفيين، كما أوضحت الصحيفة الإسبانية: «المفاوضات تطورت، وسنرى ما سيحدث، جميعنا نحتاج تحديد المستقبل».
وكانت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية قد أشارت، اليوم السبت، إلى أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وريـال مدريد بخصوص نيمار تسير بوتيرة أسرع من تلك بين النادي الفرنسي وبرشلونة.
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