شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مباراة وستهام ومانشستر سيتي: «سترلينج» و«محرز» يمنحا «السيتيزنز» بداية قوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استهل مانشستر سيتي حملته في الدفاع عن لقب البريميرليج بفوز كاسح على وستهام يونايتد بنتيجة 5-0 في معقل النادي اللندني.

وبدأ وستهام المباراة بشكل قوي ومتحمس مستغلًا الدفعة المعنوية من جماهيره، لكن بمرور الوقت تمكن مانشستر سيتي في فرض إيقاعه على اللعب، من خلال السيطرة على حيازة الكرة والتي وصلت إلى 56% خلال النصف الأول من المباراة.

وتفوق مانشستر سيتي تمامًا من حيث الخطورة الهجومية بوصول محاولات تسديدة إلى 8 (مقابل 1 فقط لـ وستهام)، نصفهم (4) ذهب تجاه مرمى الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي، وتمكن الفريق من تسجيل هدف وحيد عن طريق البرازيلي جابرييل جيسوس في الدقيقة 25 من زمن الشوط الأول.

وقدم الجزائري رياض محرز مباراة قوية في الشوط الأول، فكان أكثر اللاعبين صناعة للفرص (3)، وأكثر اللاعبين محاولة للتسديد (3)، وأكثر اللاعبين محاولة للمراوغة (3: مناصفة مع زميله الإسباني، رودري)، والأكثر نجاحًا في افتكاك الكرة (3، بنسبة نجاح 100%).

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وأرتكب لاعبوا مانشستر سيتي خلال الشوط الأول 8 مخالفات ضد المنافس بغرض تعطيل إيقاع اللعب (جابرييل جيسوس صاحب العدد الأكبر: 3)، مقابل خطأ وحيد لأصحاب الأرض.

وفي الشوط الثاني نجح حامل اللقب في ترجمة سيطرته على اللعب وخطورته الهجومية بشكل أفضل بكثير من الشوط الأول، فمع وصول محاولات تسديد الفريق إلى 6 فقط في الشوط الثاني، سدد فريق مان سيتي 5 تسديدات على مرمى الحارس فابيانسكي، 4 منهم هزوا شباكه، ثلاثة منهم عن طريق رحيم سترلينج الذي سجل «هاتريك»، اليوم، بجانب هدف من البديل سيرجيو أجويرو، الذي سجل من ركلة جزاء تحصل عليها النجم رياض محرز.

وتدخلت تقنية الفيديو في ثلاث مناسبات خلال الشوط الثاني، فألغت هدف لجابرييل جيسوس بداعي وجود تسلل على رحيم سترلينج صانع الهدف، ثم أكدت صحة احتساب هدف لرحيم سترلينج (الهدف الثالث)، ثم أعادت تسديد ركلة جزاء لصالح مانشستر سيتي بعد أن أهدر سيرجيو اجويرو محاولته الأولى مع تصدي فابيانسكي للكرة، لكن الإعادة أوضحت أن الحارس البولندي لم يلتزم بالقواعد وتقدم بقدميه من على خط المرمى قبل تسديد الكرة، لتعاد اللعبة وينجح «أجويرو» في تسجيل الهدف.

وتألق رحيم سترلينج، الذي تم اختياره رجلًا للمباراة، فبجانب تسجيله للهاتريك، كان أكثر اللاعبين محاولة للتسديد على المرمى (4) وبدقة 100%، وامتلك نسبة 100% نجاح في إفتكاك الكرة، وكان أكثر لاعبي مان سيتي تعرضًا للمخالفات (2، مناصفة مع جابرييل جيسوس).

وتألق النجم العربي رياض محرز في المباراة، فأبدع في صناعة الفرص وكان أكثر لاعبي المباراة نجاحًا في هذا الشق بصناعته 5 فرص تهديفية، وتمكن من صناعة هدفين في المباراة، ونجح في إكمال مراوغتين، بجانب مساندته الدفاعية لزملائه بافتكاك الكرة في 3 مناسبات، وقطعه للكرة في مناسبتين، وفوزه بـ7 التحامات أرضية مشتركة.