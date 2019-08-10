شكرا لقرائتكم هبوط 4 فرق من المجموعات الثلاثة في دوري الدرجة الثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى، أنه سيهبط من كل مجموعة بالموسم الجديد أربعة فرق ويصعد بدلا منها 4 فرق أخرى فى كل مجموعة، حيث تقام مسابقة القسم الثاني في الموسم المقبل، بمشاركة 16 فريقا فى كل مجموعة بدلا من 12 فقط، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: الألومنيوم, سوهاج, طهطا, ديروط, تليفونات بني سويف, بني سويف, الفيوم, الإعلاميين, البنك الأهلي, بترول أسيوط, شبان مسلمين قنا, كيما أسوان, أبو كساه, المنيا .. بالإضافة إلى أول وثاني مجموعة الصعيد في دورة الترضية.

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المجموعة الثانية: النصر , الترسانة, سيراميكا كليوباترا, السويس, القناة, الزرقا, جمهورية شبين, كوكاكولا, نجوم المستقبل, الداخلية, بتروجيت, السكة الحديد, الشرقية, نجمة سيناء , المريخ .. بالإضافة إلى أول مجموعة القاهرة بدورة الترضية.

المجموعة الثالثة: الرجاء, الحمام, الأولمبي, فاركو, أبو قير للأسمدة, ألعاب دمنهور, غزل المحلة, المنصورة, مالية كفر الزيات, بيلا, دكرنس, مركز شبان بداوي, الحرية, مياه البحيرة, بلدية المحلة .. بالإضافة إلى أول مجموعة بحري من دورة الترضية.