شكرا لقرائتكم سمير عثمان: فى حالة تجاوز اللاعب ضد الحكام فالشطب هو عقوبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد، أنه سيعمل على الحفاظ على هيبة الحكام خلال فترة توليه المسئولية، مشددا على أنه يأمل أن تساعده الأندية واللاعبين فى ذلك.
قال عثمان فى تصريحات لقناة TIME SPORT :" لا تهاون مع أى عنصر من عناصر اللعبة فى حالة تجاوزه ضد الحكام، فالشطب هو عقوبة أى اعتداء على الحكم ولا تهاون فى ذلك على الإطلاق".
كانت هذه تفاصيل خبر سمير عثمان: فى حالة تجاوز اللاعب ضد الحكام فالشطب هو عقوبة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.