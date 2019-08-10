شكرا لقرائتكم سمير عثمان: فى حالة تجاوز اللاعب ضد الحكام فالشطب هو عقوبة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد سمير عثمان رئيس لجنة الحكام الجديد، أنه سيعمل على الحفاظ على هيبة الحكام خلال فترة توليه المسئولية، مشددا على أنه يأمل أن تساعده الأندية واللاعبين فى ذلك.

قال عثمان فى تصريحات لقناة TIME SPORT :" لا تهاون مع أى عنصر من عناصر اللعبة فى حالة تجاوزه ضد الحكام، فالشطب هو عقوبة أى اعتداء على الحكم ولا تهاون فى ذلك على الإطلاق".