شكرا لقرائتكم الأهلي يكشف حقيقة سهر آجاى وعدم التزامه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، حقيقة ما تردد خلال الأيام القليلة الماضية، حول عدم التزام النيجيري جونيور آجاي، لاعب القلعة الحمراء، خلال الفترة الأخيرة.

وأصبح آجاى أحد المرشحين للرحيل عن الأهلي فى الميركاتو الصيفي الحالي، فى ظل إصابته خلال الفترة الأخيرة وتراجع مستواه الفني بشكل ملحوظ.

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وظهرت أنباء حول وجود اتجاه داخل الأهلي، لرحيل آجاي بسبب عدم التزام اللاعب فى الفترة الأخيرة، واعتياده السهر بشكل مستمر، وهو ما يرفضه مسئولو القلعة الحمراء، ليتم الاستقرار على رحيل اللاعب النيجيري.

كشف مصدر أهلاوي لـ"الخليج 365"، أن آجاى برئ تماما من اتهامات السهر المستمر والخروج عن سياسة العمل داخل النادي الأهلي، مؤكدا التزام اللاعب النيجيري بكافة تعليمات مسئولي القلعة الحمراء، وعدم افتعاله أى أزمات نهائيا.

أضاف المصدر، أن التفكير فى رحيل آجاي عن صفوف النادي الأهلي، ليس لأسباب أخلاقية أو سلوكية ولكن لأسباب فنية بحته، فى ظل وجود رغبة لضم مهاجم أفريقى مميز قبل انتهاء فترة القيد الحالية.