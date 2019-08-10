شكرا لقرائتكم لاعبو بيراميدز يتناولون الإفطار فى الدفاع الجوى قبل لقاء النجم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اصر لاعبي بيراميدز على الصيام اليوم الموافق واقفة عرفات قبل مواجهة النجم الكونغولي مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي، ويواجه بيراميدز النجم الكونغولي في المواجهة التي تأتي، بذهاب دور الـ 64 ببطولة الكونفدرالية الافريقية بنسختها الـ17، والمقرر انطلاقها فى تمام الساعة الثامنة مساء

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وكان فريق بيراميدز قد دخل في معسكر مغلق بداية من يوم الخميس، استعدادا للمباراة المرتقبة، خاصة أن الفريق سيشارك لأول مرة في تاريخه ببطولة إفريقية عقب احتلاله المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري للنسخة الماضية، برصيد 70 نقطة.

وتضم قائمة بيراميدز 22 لاعبا وهم : "المهدي سليمان، أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، عبد الله بكرى، عمر جابر، على جبر، محمد فتحي، طارق طه، محمد حمدي، إيريك تراوري، إسلام عيسى، جون أنطوي، أحمد توفيق، رجب بكار، نبيل عماد دونجا، إبراهيم حسن، عبد الله السعيد، أحمد على، محمد فاروق، إبراهيم عادل، دودو الجباس، محمود حمادة".