شكرا لقرائتكم كهربا يطالب جماهيره بالدعاء له للخروج من أزمته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب النجم محمود عبد المنعم كهربا، المحترف فى صفوف نادي ألفيس البرتغالى، محبيه ومتابعيه، بالدعاء له فى ليلة عرفات، وذلك فى إشارة منه لحل الأزمة الدائرة بينه وبين نادي الزمالك.

أوصي كهربا جماهيره من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلا: " اليوم موعد تحقيق الأمنيات.. جهزوا أمانيكم، اكتبوا دعواتكم، استعدوا ليوم عظيم و رب كريم يسمع الدعاء و يفتح أبواب السماء.. اذكروني بدعوة في ظهر الغيب و لكم بالمثل.



