شكرا لقرائتكم تفاصيل جلسة مرتضي منصور وشيكابالا فى الزمالك .. طلب وتحذير ووعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق وقائده بالموسم الكروي الجديد.

ويكشف الخليج 365، تفاصيل جلسة مرتضي منصور مع شيكابالا، قبل أيام قليلة من انطلاق مشوار الأبيض بالموسم الكروي الجديد، بخوض مباراة بطل الصومال يوم الجمعة المقبل، فى افتتاح مشواره بدوري أبطال أفريقيا.

وأكد مرتضي منصور، لشيكابالا خلال الجلسة أنه لن يسمح بتكرار ضياع ألقاب جديدة فى الموسم المقبل، مشددا على تمسكه بحصد نادي الزمالك، ألقاب كافة البطولات التى يشارك بها الفريق الكروي محليا وخارجيا.

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وطلب مرتضي منصور من شيكابالا، نقل حديثه لباقي اللاعبين لكونه القائد فى الموسم القادم، مشددا علي رفضه تكرار سيناريو الموسم الماضي، بعد التفريط فى حصد أسهل درع دوري ممتاز، كما تنبأ الجميع.

وحذر مرتضي منصور، من تهاون أى لاعب فى الموسم القادم، خاصة بعد قيام مجلس الإدارة الأبيض، بتلبية كافة احتياجات الفريق واللاعبين أملا فى حصد الألقاب، على الصعيد المحلي والخارجي.

وشهدت الساعات الماضية، قيام رئيس نادي الزمالك، بصرف مستحقات اللاعبين المتأخرة عن الموسم الماضي، وكذلك جزء من مقدم عقودهم عن الموسم الجديد، لتحفيز اللاعبين على بذل قصاري جهدهم خلال الفترة المقبلة.