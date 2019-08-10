المصرى يجدد المفاوضات مع لاعب بتروجت...

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وعرض النادى المصرى على بتروجت الحصول على خدمات محمود القط ظهير أيسر الفريق البورسعيدى، إلى جانب مبلغ مالى للحصول على خدمات عبد الرسول وينتظر المصرى رد الفريق البترولى.
يذكر أن المصرى خسر وديا من الإنتاج الحربى مؤخرا 5-1، ويسعى الجهاز الفنى لتدعيم الفريق فى خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.
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