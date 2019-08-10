شكرا لقرائتكم المصرى يجدد المفاوضات مع لاعب بتروجت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جدد مسئولو النادى المصرى، مفاوضاتهم مع نادى بتروجت للحصول على خدمات أحمد عبد الرسول مدافع الفريق البترولى، بعدما تمسك الأخير بخدمات اللاعب وعدم التفريط فيه.

وعرض النادى المصرى على بتروجت الحصول على خدمات محمود القط ظهير أيسر الفريق البورسعيدى، إلى جانب مبلغ مالى للحصول على خدمات عبد الرسول وينتظر المصرى رد الفريق البترولى.

يذكر أن المصرى خسر وديا من الإنتاج الحربى مؤخرا 5-1، ويسعى الجهاز الفنى لتدعيم الفريق فى خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد.