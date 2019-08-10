شكرا لقرائتكم الكرواتي بيريسيتش في طريقه إلى بايرن ميونخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت تقارير إعلامية إيطالية أن المهاجم الكرواتي إيفان بيريسيتش بات قريبا من إتمام انتقاله لصفوف بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني لكرة القدم، قادما من نادي إنتر ميلان.

وذكرت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية يوم السبت أن بيريسيتش (30 عاماً) والذي لعب من قبل في ألمانيا مع بوروسيا دورتموند وفولفسبورج، لم يتواجد في قائمة فريق إنتر ميلان التي ستواجه فالنسيا في مباراة ودية.

ويمكن أن ينتقل بيريسيتش في البداية معارا لبايرن ميونخ، الذي سيضع خيار شراء اللاعب بعد نهاية فترة الإدارة مقابل 25 مليون يورو.

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ويلعب بيريسيتش مع إنتر ميلان منذ 2015، ولكن بات لديه مستقبل قصير مع الفريق بعد تولي أنطونيو كونتي تدريب إنتر ميلان.

وبات يتعين على بايرن ميونخ أن يتأقلم مع سوق الانتقالات بعدما تعرض ليروي ساني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته في بطولة درع اتحاد كرة القدم الإنجليزي.

وبجانب بيريسيتش هناك كل من تيمو فيرنير وفيليب كوتينيو وستيفن بيرغوين مرشحين لتدعيم الفريق الذي يدربه نيكو كوفاتش قبل انتهاء فترة الانتقالات في 2 سبتمبر.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على إنرجي كوتبوس في الدور الأول من كأس ألمانيا يوم الاثنين ويفتتح الموسم الجديد بمواجهة هيرتا برلين بعدها بأربعة أيام.