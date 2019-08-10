شكرا لقرائتكم BeIN Sports تخسر في فرنسا مليار يورو.. ومليون مشترك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تلقت شبكة beIN Sports القطرية في فرنسا ضربات متتالية بدأت بخسائر مالية تجاوزت مليار يورو، ووصلت إلى خسارة حقوق نقل دوري أبطال أوروبا، ونتيجة لذلك تركها قرابة مليون مشترك في فرنسا.

ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية تقريراً عن الخسائر التي تتعرض لها شبكة القنوات القطرية، وقالت: احتفلت beIN Sports ببلوغ 4 ملايين مشترك في فرنسا عام 2017، لكن العام الميلادي الماضي شهد ترك 800 ألف منهم اشتراكاتهم مع الشبكة عقب خسارة حقوق بث نقل بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، وهو ما وضع الشبكة القطرية في مأزق مالي أدى إلى تدخل الحكومة الفرنسية لإجراء تدقيق مالي.

وزادت: خسرت beIN Sports 81 مليون يورو في العام الماضي، وارتفعت قيمة خسائرها في فرنسا منذ بدأ المشروع قبل 7 سنوات إلى 1.4 مليار يورو، رغم تدخل الحكومة القطرية لدعم ذراعها الإعلامية في فرنسا بمئات الملايين، لكن القناة واصلت التراجع، ودخلت شبكة Media pro الإعلامية لتحصل على الجزء الأكبر من حقوق بث مباريات الدوري الفرنسي ابتداء من العام المقبل.

ويخضع ناصر الخليفي، رئيس شبكة القنوات القطرية، إلى التحقيق حول علاقته بتقديم رشوة إلى لامين دياك رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى من أجل تسهيل حصول قطر على حق تنظيم البطولة التي ستقام في الدوحة في وقت لاحق من العام الجاري، بينما يحقق المدعي العام الفرنسي مع الخليفي ذاته بقضية حصول beIN Sports على حقوق بث مونديالي 2022 و2026.