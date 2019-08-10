شكرا لقرائتكم الدرعية تستضيف النزال العالمي المعاد بين جوشوا ورويز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الهيئة العامة للرياضة، يوم الجمعة، استضافة الدرعية للنزال المعاد بين الملاكمين العالميين، البريطاني أنطوني جوشوا والمكسيكي أندي رويز، في السابع من ديسمبر المقبل.

وكان قد خسر جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل، لأول مرة أمام أندي رويز في يونيو الماضي، عندما تواجها في ماديسون سكوير بنيويورك الأميركية.

وبحسب بيان هيئة الرياضة، فإن المواجهة ستقام في الدرعية في السابع من ديسمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن موعد بيع التذاكر في وقت لاحق.

وسيحاول جوشوا في المواجهة استعادة ألقاب الجمعية العالمية، المنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، والتي تنازل عنها في يونيو الماضي في نيويورك بخسارته أمام رويز في نيويورك بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة.

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وشكلت نتيجة يونيو إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة، وسقط خلالها جوشوا (29 عاما) الذي يعد أفضل الملاكمين حاليا، وحامل ذهبية أولمبياد لندن 2012، على البساط أربع مرات قبل أن يعلن الحكم حسم النزال بعد مرور دقيقة و26 ثانية على بداية الجولة السابعة.

ودخل جوشوا النزال كالمرشح الأبرز للحفاظ على سجله الذي تضمن 22 فوزا (21 منها بالضربة القاضية) مقابل خسارة واحدة، في حين أن سجل رويز تضمن 33 فوزا (بينها 22 بالضربة القاضية)، مقابل خسارة واحدة.

ولم يكن أشد المتفائلين يتوقع أن يخرج رويز منتصرا في هذه المواجهة، اذ أن ترشيحات فوزه كانت بنسبة 32-1 فقط. وما ساهم في عدم اعتباره مرشحا جديا، زيادة وزنه في الفترة الأخيرة ليبلغ نحو 121 كلغ، مقابل نحو 112 كلغ لجوشوا.

كما أن إدراج اسم رويز لتحدي جوشوا، لم يأت سوى بعد فشل المنافس السابق الأميركي غاريل ميلر، في ثلاثة فحوص منشطات قبل شهرين. وبات رويز ملك الوزن الثقيل باحرازه الألقاب الثلاثة بفوزه الثالث والثلاثين مقابل هزيمة واحدة أمام النيوزيلندي جوزيف باركر على اللقب الذي كان شاغرا في تصنيف المنظمة العالمية في ديسمبر 2016.

وأصبح رويز، الذي خاض النزال الأول كبديل للملاكم غاريل ميلر، أول مكسيكي يفوز بلقب العالم في الوزن الثقيل بعدما أسقط البطل البريطاني أربع مرات، ليفوز بالضربة القاضية الفنية في الجولة السابعة. وخسر حينها جوشوا ألقاب العالم في الوزن الثقيل، للرابطة العالمية للملاكمة وللاتحاد الدولي للملاكمة ولمنظمة الملاكمة العالمية، ولمنظمة الملاكمة الدولية.