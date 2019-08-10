نتيجة مباراة مانشستر سيتي ووست هام اليوم السبت 10-8-2019 في الأسبوع الاول بالدوري

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ووست هام اليوم، حيث تقام مباراة مانشستر سيتي ووست هام مباشرة في الأسبوع الاول بالدوري الإنجليزي 2019 تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة على استاد لندن الأوليمبي، وستكون مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام مباشرة اليوم منقولة من خلال قناة بي أن سبورت وذلك من خلال قناة بي ان HD2 بتعليق يوسف سيف.

ويسعي السيتي إلي مواصلة حصد البطولات المحلية والأوروبية لهذا الموسم، وقد توج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بفارق نقطة واحدة عن ليفربول، كمانجح في تحقيق لقب الدرع الخيرية بعد الفوز عل ى الريدز يوم الأحد الماضب بركلات الترجيح.

تشكيل مانشستر سيتي اليوم

حراسة المرمى: إيدرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – إيمريك لابورت – جون ستونز – زينشينكو.

خط الوسط: رودريجو – دي بروين – ديفيد سيلفا.

خط الهجوم: رياض محرز – رحيم سترلينج – جابرييل جيسوس.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ووست هام