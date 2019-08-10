نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم ضد وستهام في الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي

نتيجة مباراة مانشستر سيتي ووست هام، حيث تتجه جميع عشاق كرة القدم حول العالم نحو استاد لندن الأوليمبي، حيث اللقاء الذي يجمع بين مانشستر سيتي ووست هام في إطار أولي مباريات الدوري الإنجليزي 2019، حيث تم تحديد موعد المباراة اليوم السبت الموافق 10-8-2019 في إطار مباريات الأسبوع الأول بالدوري الإنجليزي في تمام الساعة الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف بتوقيت مكة المكرمة وسط أجواء جماهيرية وحماسية كبيرة.

ستكون مباراة مانشستر سيتي ضد وست هام مباشرة منقولة من خلال مجموعة قنوات بي ان سبورت المشفرة، وذلك من خلال قناة بي أن الثانية، كما سيكون هناك تغطية خاصة لأحداث المباراة من خلال استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم الوطن العربي.

نتيجة مباراة مانشستر سيتي اليوم