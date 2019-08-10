بالفيديو.. شاهد الظهور الأول لـ"VAR" في البريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ألغى الحكم مايك دين هدفاً لصالح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في مباراة وست هام التي تقام على ملعب "لندن" اليوم السبت، بعد العودة لتقنية الفيديو التي أثبتت وجود حالة تسلل على اللاعب رحيم سترلينج.

وأصبح إلغاء هدف السيتي الثالث في شباك وست هام، هو التدخل الأول لتقنية الـ"VAR" خلال هذا الموسم.

وأحرز جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 53 بعد تمريرة من زميله سترلينج، إلا أن الحكم تأكد من صحة الهدف عن طريقة الـ"VAR"، ليقرر إلغاء الهدف.

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وأصبح جيسوس أول لاعب في تاريخ البريميرليج يُلغى هدفه بعد تدخل تقنية الفيديو، بعد تطبيقها لأول مرة خلال هذا الموسم 2019-2020.

وعاد الفار ليأخذ دوراً في المباراة، بعدما قرر حكم المباراة إعادة ضربة جزاء لسيرجيو أجويرو في الدقيقة 86 بعدما عاد لتقنية الفيديو التي أثبتت تحرك الحارس قبل تسديد الأرجنتيني للكرة.

لمشاهدة قرار حكم اللقاء بإلغاء هدف سترلينج.. اضغط هنا