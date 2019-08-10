صحيفة تكشف راتب رامون دياز مع الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت:

كشفت صحيفة أرجنتينية عن المقابل المادي الذي سيحصل عليه المدرب الأرجنتيني رامون دياز في نادي الزمالك.

وذكرت صحيفة تي واي سي سبورت أن المدرب الأرجنتيني وافق على تدريب الزمالك وأنه هناك تفاصيل باقية جاري الاتفاق عليها قبل أن يتم توقيع العقود.

وأكملت أن المدرب سوف يحصل على 2 مليون يورو في العام الواحد وهو نصف ما كان يحصل عليه عندما كان مدربًا لفريق بيراميدز.

وكانت إدارة الزمالك قد قررت إقالة المدرب خالد جلال بعد خسارة الدوري والخسارة أمام الأهلي.