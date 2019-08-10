الأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عرض "أهلي جدة" لعلي معلول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
نفى أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي وجود أي عرض رسمي بشأن التونسي علي معلول المدافع الأيسر للفريق.
وكانت صحيفة الرياضية السعودية قد أشارت في وقت سابق عن تجدد مفاوضات أهلي جدة، من الأهلي من أجل الحصول على خدمات علي معلول الصيف الجاري.
وقال أمير توفيق في تصريحات لـ"الخليج 365" "لم يصل لنا أي عرض رسمي بشأن علي معلول".
وواصل "نقدر ونحترم الأشقاء في نادي أهلي جدة السعودي، لكن من الصعب التفريط في خدمات علي معلول الفترة المقبلة.
واختتم "علي معلول من الأعمدة الرئيسية لفريق الأهلي، ولا يوجد أي نية للتفريط فيه".
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