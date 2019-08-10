استمرار عامر حسين.. الكشف عن أسماء رؤساء لجان اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو: أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن رؤساء اللجان حرصا منه على سير العمل داخل اتحاد الكرة في الفترة المقبلة. وكان هاني أبوريدة قد تقدم باستقالته ومجلسه بالكامل بعد خروج منتخب مصر من منافسات كأس أمم أفريقيا 2019. وجاء في بيان رسمي، إعلان اتحاد الكرة عن تشكيل اللجان الرئيسية المرتبطة بالمسابقات على النحو التالي: - لجنة مسابقات القسم الأول برئاسة عامر حسين. - لجنة مسابقات القسم الثاني برئاسة خالد كامل. - لجنة مسابقات القسم الثالث برئاسة شوقي عبد الشافي، إضافة إلى إشرافه على مسابقات الخماسية والشاطئية والنسائية. Advertisements - لجنة الحكام برئاسة سمير عثمان. - استحداث لجنة فض المنازعات برئاسة أحد رجالات القضاء. - ستتولى إدارة شئون اللاعبين إدارة محترفة برئاسة وليد العطار. - من المقرر أن يعلن عن تشكيل لجان رخص الأندية والفروع وشئون المدربين بعد أجازة عيد الأضحى. - فيما يخص لجنة الأندية "رابطة الأندية المحترفة"، تم مخاطبة الأندية لتحديد مرشيحها لبدء تفعيلها، كما يجري العمل على تكوين لجنتي أندية القسمين الثاني والثالث.

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