أعلن اتحاد الكرة عن توزيع فرق مجموعات دوري القسم الثاني للموسم الجديد بعد زيادة عدد الفرق الي 16 فريق بداية من الموسم الجديد والتي جاءت كالتالي : المجموعة الأولى: الألومنيوم, سوهاج, طهطا, ديروط, تليفونات بني سويف, بني سويف, الفيوم, الإعلاميين, البنك الأهلي, بترول أسيوط, شبان مسلمين قنا, كيما أسوان, أبو كساه, المنيا .. بالإضافة إلى أول وثاني مجموعة الصعيد في دورة الترضية. كيما أسوان, أبو كساه, المنيا .. بالإضافة إلى أول وثاني مجموعة الصعيد في دورة الترضية.

المجموعة الثانية: النصر , الترسانة, سيراميكا كليوباترا, السويس, القناة, الزرقا, جمهورية شبين, كوكاكولا, نجوم المستقبل, الداخلية, بتروجيت, السكة الحديد, الشرقية, نجمة سيناء , Advertisements المريخ .. بالإضافة إلى أول مجموعة القاهرة بدورة الترضية. المريخ .. بالإضافة إلى أول مجموعة القاهرة بدورة الترضية.

المجموعة الثالثة: الرجاء, الحمام, الأولمبي, فاركو, أبو قير للأسمدة, ألعاب دمنهور, غزل المحلة, المنصورة, مالية كفر الزيات, بيلا, دكرنس, مركز شبان بداوي, الحرية, مياه البحيرة, بلدية المحلة .. بالإضافة إلى أول مجموعة بحري من دورة الترضية.

ويهبط من كل مجموعة أربعة فرق ويصعد بدلا منها أوائل مجموعات القسم الثالث في نهاية الموسم المقبل .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتحاد الكرة يعلن توزيع الفرق علي مجموعات القسم الثاني بالموسم المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.