تأهلت البطلة المصرية ميار شريف إلى نهائي بطولة لاس بالماس الإسبانية بعد فوزها على اللاعبة الفرنسية أماندين هيسي بمجموعتين لواحدة بعد مبارة قوية. بمجموعتين لواحدة بعد مبارة قوية. وتنتطر ميار شريف الفائزة من مباراة البطلة الجزائرية إيناس إبو والسويسرية ليوني كونغ، لمواجهتها في نهائي البطولة، والتي تقام تحت إشراف الإتحاد الدولي للتنس ITF وتتحصل الفائزة على 60 نقطة في التصنيف الدولي. إيناس إبو والسويسرية ليوني كونغ، لمواجهتها في نهائي البطولة، والتي تقام تحت إشراف الإتحاد الدولي للتنس ITF وتتحصل الفائزة على 60 نقطة في التصنيف الدولي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميار شريف تتأهل إلى نهائي بطولة لاس بالماس للتنس الأرضي بإسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.