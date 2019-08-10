بالفيديو.. مانشستر سيتي يبدأ الدفاع عن لقبه بخماسية قاسية في ويست هام

حقق فريق مانشستر سيتي فوزًا كبيرًا على نظيره ويست هام يونايتد بخماسية نظيفة في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى بالدوري الإنجليزي.
تقدم خيسوس بالهدف الأول في الدقيقة 24، وأضاف سترلينج الهدفالثاني في الدقيقة 51 قبل أن يضيف الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 75، وأضاف الهدف الرابع للسيتي اللاعب أجويرو في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، قبل أن يختتم سترلينج خماسية السيتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.
بهذا الفوز حصل السيتي على أول ثلاث نقاط يتصدر بها ترتيب الدوري الإنجليزي مبكرًا، كما تصدر سترلينج قائمة الهدفين بثلاثة أهداف.
شاهد أهداف مانشستر سيتي في شباك ويست هام يونايتد.
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