نجم الإنتر يقترب من بايرن ميونخ

اقترب النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب فريق انتر ميلان من الانضمام إلي صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الانتقالات الصيفة الحالية.
كشفت شبكة سكاي إسبورت الإيطالية أن النجم الكرواتي لن يشاركاليوم مع الإنتر في المباراة الودية وذلك بعدما توصل الإنتر إلي اتفاق.
يقتضي بإعارة نجمه إلي صفوف الفريق الألماني مقابل 5
وسبق أن لعبه خلال مشوار في الدوري الألماني ضمن صفوف بوروسيا دورتموند وفوولفسبورج
والجدير بالذكر أن النجم الكرواتي كان مرشح الموسم الماضي إلي الانتقالات إلي صفوف مانشستر يونايتد.
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