نجم الإنتر يقترب من بايرن ميونخ

اقترب النجم الكرواتي إيفان بيريسيتش لاعب فريق انتر ميلان من الانضمام إلي صفوف بايرن ميونخ الألماني خلال الانتقالات الصيفة الحالية. كشفت شبكة سكاي إسبورت الإيطالية أن النجم الكرواتي لن يشارك اليوم مع الإنتر في المباراة الودية وذلك بعدما توصل الإنتر إلي اتفاق. اليوم مع الإنتر في المباراة الودية وذلك بعدما توصل الإنتر إلي اتفاق. يقتضي بإعارة نجمه إلي صفوف الفريق الألماني مقابل 5 Advertisements ملايين يورو مع وضع بند يتيح لبايرن شراء نهائيا مقابل 20مليون يورو. ملايين يورو مع وضع بند يتيح لبايرن شراء نهائيا مقابل 20مليون يورو. وسبق أن لعبه خلال مشوار في الدوري الألماني ضمن صفوف بوروسيا دورتموند وفوولفسبورج والجدير بالذكر أن النجم الكرواتي كان مرشح الموسم الماضي إلي الانتقالات إلي صفوف مانشستر يونايتد.

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