فرج عامر: أنتظر الموسم الجديد لمشاهدة الصفقات النارية

ينتظر فرج عامر، رئيس نادى سموحة الموسم الجديد من الدوري الممتاز والذي من المقرر أن ينطلق يوم 19أغسطس المقبل.
وكتب فرج عامر عبر حسابهالرسمي علي تويتير "إحنا فى انتظار بداية الدورى العام حتى نرى رد فعل الصفقات النارية التى نسمع عنها من مسئولين أندية كثيرة ومتعددة".
وشهد الموسم الحالي تدعيم جميع الأندية للعديد من الصفقات خلال الانتقالات الصيفة ومنها الزمالك 11صفققة والأهلي 4لاعبين بينما دعم طنطا وأسوان 13و 12 لاعبا
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