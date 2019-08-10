سجل فريق مانشستر سيتي الهدف الثاني في شباك نظيره ويست هام يونايتد في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري الانجليزي. بالدوري الانجليزي. أحرز الهدف اللاعب رحيم ستيرلينج في الدقيقة 51 لتصبح النتيجة تقدم الضيوف بهدفين دون رد بعدما تقدم جبراييل خيسوس بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، ولا تزال المباراة جارية. بهدفين دون رد بعدما تقدم جبراييل خيسوس بالهدف الأول في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، ولا تزال المباراة جارية. شاهد هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك ويست هام يونايتد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. هدف مانشستر سيتي الثاني في شباك ويست هام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.