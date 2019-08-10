الأهلي: علي معلول لن يرحل رغم العرض المغري

رفض النادي الأهلي فكرة الاستغناء عن اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق في الموسم الجديد. الموسم الجديد. وقال مصدر مسئول في النادي الأهلي إن فكرة رحيل معلول مرفوضة تماما رغم إغراءات عرض الأهلي السعودي. فكرة رحيل معلول مرفوضة تماما رغم إغراءات عرض الأهلي السعودي. وأضاف: "معلول مستمر مع الفريق ولن يرحل في الموسم الجديد".

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