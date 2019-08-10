فيريرا مرشح للعودة إلى الزمالك

دخل البرتغالي فيريرا المدير الفني السابق لنادي الزمالك ضمن قائمة المدربين المرشحين لقيادة الفريق خلال الموسم الجديد. والتقى وفد الزمالك المتواجد في أوربا حاليا مع فيريرا لمعرفة مدى قبوله للعودة إلى الزمالك مجددا خلال الفترة المقبلة. ومن المرجح أن يكون فيريرا هو المدير الفني القادم للزمالك حال فشل المفاوضات مع الأرجنتيني رامون دياز والتي تأكد أنها تسير بشكل جيد.

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