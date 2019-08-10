بالفيديو.. مانشستر سيتي يتقدم على ويست هام بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق مانشستر سيتي على نظيره ويست هام يونايتد بهدف دون رد خلال الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي. تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولي بالدوري الإنجليزي. سجل الهدف اللاعب جبراييل خيسوس في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف. في الدقيقة 24 من عمر اللقاء، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف. شاهد هدف مانشستر سيتي في شباك ويست هام يونايتد بالدوري اللإنجليزي.

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