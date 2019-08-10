تقرير | آرسنال الملك..أستون فيلا الحصان الأسود، وليفربول يُقلد توتنهام!

اعلان

أغلى مدافع في العالم وأغلى ظهير أيمن..ونشاط أستون فيلا غير العادي، وخيانة دافيد لويز لتشيلسي على طريقة وليام جالاس، كلها أحداث عَبرت عن ملامح اليوم الأخير في الميركاتو الإنجليزي بصيف 2019 مساء أول أمس الخميس، بعد أن أنفقت أندية البريميرليج ما مجموعه 1.41 مليار جنيه إسترليني، ما يُعادل 1.71 مليار دولار على صفقات سوق الانتقالات الصيفية لهذا العام.

وأكدت مجموعة “ديلويت” الإنجليزية لخدمات الأعمال الرياضية أن الميركاتو الصيفي 2019 احتل المركز الثاني في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث سجلت أندية الدوري أعلى رقم في الميركاتو الصيفي 2017 عندما أنفقت 1.43 مليار جنيه إسترليني.

وقال أحد شركاء مجموعة ديلويت، ويُدعى دان جونز، في بيان رسمي “الإنفاق الكبير لأندية الدوري الإنجليزي الممتاز في سوق الانتقالات يتواصل بدافع النجاح على أرض الملعب على مختلف المستويات، حيث تتنافس أندية على لقب الدوري الممتاز وعلى التأهل لدوري أبطال أوروبا كما تتنافس أندية أخرى على البقاء بالدوري الممتاز”.

اعلان

آرسنال يتصدر

من الأندية العشرين المنافسة في الدوري الانجليزي الممتاز، حطم 11 ناديًا الأرقام القياسية الخاصة بصفقاتهم مثل مانشستر يونايتد في صفقة هاري ماجوير القادم من ليستر سيتي بـ 80 مليون إسترليني، وآرسنال في صفقة نيكولاس بيبي القادم من ليل الفرنسي بـ 72 مليون إسترليني، وأستون فيلا في صفقة ويسلي مورايس القادم من كلوب بروج البلجيكي بـ 18 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لـ7 ملايين إسترليني متغيرات.

وشهد اليوم الأخير في الميركاتو الصيفي 2019 وحده صفقات بقيمة 170 مليون إسترليني، من بينهم 8 ملايين إسترليني ذهبت إلى خزينة تشيلسي من آرسنال لاتمام تعاقد الأخير مع البرازيلي “دافيد لويز” ليحل محل الفرنسي “لوران كوسيلني” العائد إلى الدوري الفرنسي “ليج آ” من بوابة بوردو.

وباستثناء ليفربول، الذي قدم نشاطًا محدودًا، وتشيلسي الذي يخضع لحظر يمنعه من إبرام الصفقات بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، أنفق كبار البريميرليج مبالغ طائلة على صفقاتهم الجديدة.

وكان أرسنال الأعلى إنفاقًا بين الجميع، مسجلاً 155 مليون إسترليني، وهذا ما لم يحدث أبدًا في عهد المدير الفني التاريخي للمدفعجية “آرسين فينجر” طيلة 17 عامًا.

وقال المدير الفني الإسباني لآرسنال “أوناي إيمري” إن نيكولاس بيبي – المتسبب في احتلال الفريق للمركز الأول بقائمة الأكثر انفاقًا- لاعب رفيع المستوى ويتمتع بالموهبة، وكان يحظى باهتمام عدة فرق كبيرة في أوروبا.

وأضاف مدرب إشبيلية وباريس سان جيرمان الأسبق “كان التعاقد مع جناح من الطراز الأول من بين أولوياتنا في سوق الانتقالات الصيفية هذا العام. بيبي سيضيف السرعة والقوة والإبداع لخط الوسط، وذلك بهدف تحقيق المزيد من الأهداف”.

Advertisements

أما مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، فقد احتل المركز الثاني في قائمة الأندية الأعلى إنفاقًا بالدوري الإنجليزي، حيث بلغت قيمة صفقاته 150 مليون إسترليني بعد أن عزز صفوفه بضم رودريجو هيرنانديز (رودري) بالإضافة إلى جواو كانسيلو وأنجيلينو، كما تعاقد مع حارس المرمى سكوت كارسون على سبيل الإعارة.

وجاء مانشستر يونايتد في المركز الثالث مسجلاً 145 مليون إسترليني، من بينها 80 مليون إسترليني أنفقت على مدافع ليستر سيتي هاري ماجواير، وهي أعلى صفقة في العالم للتعاقد مع مدافع كرة قدم، ويأتي من بعده فان دايك، لاعب ليفربول، الذي انضم في يناير 2018 بمبلغ 75 مليون إسترليني من ساوثامبتون.

وتفوقت صفقة ماجواير على الصفقة القياسية الماضية الخاصة بانضمام الهولندي “ماتيس دي ليخت” من أياكس أمستردام إلى البطل القياسي للسيري آ “يوفنتوس” مقابل 77 مليون إسترليني.

واستثمر أستون فيلا، الصاعد للدوري الممتاز، نحو 125 مليون إسترليني في تعزيز صفوفه بـ12 لاعبًا، من ضمنهم النجم المصري محمود تريزيجيه، أبرز لاعب في صفوف منتخب مصر خلال كأس أمم أفريقيا 2019.

بينما أنفق إيفرتون أقل من 40 مليون إسترليني بقليل لضم أليكس إيوبي من أرسنال في اليوم الأخير ليبلغ إجمالي نفقاته على الصفقات الجديدة بصيف 2019 مبلغ 110 مليون جنيه إسترليني لأول مرة في تاريخه.

وعاد توتنهام للمشاركة في صراع التعاقدات الصيفية بمبلغ 105 مليون جنيه استرليني، بعد أن غاب عن إبرام أي صفقة خلال الميركاتو الصيفي 2018، واضعًا جُل تركيزه على الاحتفاظ بنجوم أمثال هاري كين وكريستيان إريكسن وديلي آللي.

وصرف رئيس توتنهام “دانيل ليفي” مبلغ 53 مليون جنيه إسترليني لضم نجم وسط أولمبيك ليون “تانجي ندومبيلي”، بالإضافة لـ 25 مليونًا لضم ريان سيسيجنون من فولهام.

وقلد ليفربول السياسة التي اتبعها توتنهام في الصيف الماضي، بعدم إبرام صفقات من الوزن الثقيل، مكثفًا مجهوداته على الاحتفاظ بنجومه الأوائل أمثال محمد صلاح وفان دايك وساديو ماني وروبرتو فيرمينو، بعدما تلقوا جميعًا العديد من العروض الجادة للانضمام لريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس هذا الصيف.

أخيرًا، أنفق كل من ويست هام يونايتد وليستر سيتي وولفرهامبتون أكثر من 80 مليون إسترليني على صفقاتهم الجديدة.

والآن، تتجه الأنظار نحو الطريقة التي سيستخدم مدربي الأندية هذا الكم من اللاعبين الجدد في الموسم الجديد الذي انطلق بمواجهة ليفربول ونوريتش سيتي يوم الجمعة، وستستأنف مبارياته يومي السبت والأحد.