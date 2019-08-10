رياضة | إجتماع خاص بين رئيس الزمالك وشيكابالا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجتماع خاص بين رئيس الزمالك وشيكابالا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء خلال الساعات الماضية.

وأوضح للاعب أن المسئولية كبيرة عليه في لم شمل الفريق مشددًا على رفضه التام لخسارة أي بطولة محلية أو قارية بعدما نجحت الإدارة في تذليل كل العقبات أمام اللاعبين.

وأشار إلى أنه قام بتلبية كل مطالب اللاعبين وترك الكرة في ملعبهم لرد الجميل.